Как минимум 29 палестинцев за сутки погибли из-за ударов ЦАХАЛ по Газе

В секторе Газа за минувшие сутки из-за обстрелов израильской армии погибли 29 палестинцев.

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Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилую застройку в районе Эш-Шуджаия в восточной части города Газа. Это привело к гибели 35 человек.

«Телеканалу Al Jazeera сообщили, что с утра четверга в результате израильских атак по всему сектору Газа погибли по меньшей мере 29 палестинцев. Поступают сообщения о новых атаках и жертвах», - сообщили репортеры со ссылкой на источники среди врачей.

Напомним, с 18 марта ЦАХАЛ возобновила военные операции в секторе Газа, прервав установленный 19 января 2025 года режим прекращения огня. По нему наносятся массированные удары.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что боевые действия спровоцировал отказ радикального палестинского движения ХАМАС от предложений американской стороны.

На фоне проводимых операций 9 апреля глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа и о расширении зоны безопасности.