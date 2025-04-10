Хегсет: военные корабли США получили приоритет при проходе по Панамскому каналу

Газета.Ru

США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Панама предоставит американским военным кораблям приоритетный проход
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По его словам, канал является ключевой территорией, которую Панама должна защищать совместно с США, а не с Китаем.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся совместных действий по обеспечению безопасности в регионе.

США и Панама подпишут декларацию о безопасности и эксплуатации Панамского канала

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.

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