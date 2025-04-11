В Белграде начался митинг в поддержку Вучича
В Белграде начался митинг под лозунгом «Не отдадим Сербию» в поддержку сербского лидера Александра Вучича. Об этом сообщает RT на Балканах.
Демонстранты развернули 200-метровый флаг страны. Акция продлится три дня.
С прошлого года в Сербии проходят антиправительственные протесты.
Вице-премьер страны Александр Вулин заявлял, что в Брюсселе планируют проект по свержению Вучича. Также он отмечал, что Сербия никогда не вступит в конфликт с Россией ради ЕС.
В ТАСС сообщали, что представители Евросоюза потребовали Вучича убрать Вулина из нового правительства страны.