В Белграде начался митинг в поддержку Вучича

В Белграде начался митинг под лозунгом «Не отдадим Сербию» в поддержку сербского лидера Александра Вучича. Об этом сообщает RT на Балканах.

Демонстранты развернули 200-метровый флаг страны. Акция продлится три дня.

С прошлого года в Сербии проходят антиправительственные протесты.

Вице-премьер страны Александр Вулин заявлял, что в Брюсселе планируют проект по свержению Вучича. Также он отмечал, что Сербия никогда не вступит в конфликт с Россией ради ЕС.

В ТАСС сообщали, что представители Евросоюза потребовали Вучича убрать Вулина из нового правительства страны.