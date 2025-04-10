Демократы требуют отстранить Илона Маска от госслужбы

Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя и политика Илона Маска от правительственной работы к 30 мая. Об этом говорится в опубликованном письме демократов.

«Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет чётко указано, что Маск уйдёт в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая», — сказано в документе.

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При этом демократ Грег Касар также заявил порталу Axios, что у демократов есть «все юридические и политические инструменты», а также «сила общественного давления».

Ранее в издании утверждали, что демократы проверяют возможный конфликт интересов Маска и NASA.

Кроме того, в The Wall Street Journal также писали, что более половины американцев считают, что Маску дали чрезмерные полномочия.