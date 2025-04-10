Вулин: Сербия ни под каким предлогом не станет запрещать российские СМИ
Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не будет блокировать вещание российских СМИ ни под каким предлогом.
«В Сербии свободно просматриваются все европейские СМИ, а также российские, китайские, украинские и белорусские, и имущество ни у кого не собираются конфисковывать — ни под каким предлогом», — подчеркнул политик.
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Кроме того, Вулин отметил, что Сербия не откажется от признания вклада России в борьбу с нацизмом.
В конце декабря RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке — информационный телеканал RT Balkan. Новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде. В эфире RT Balkan будут транслироваться новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы.