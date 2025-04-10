Американский журналист Такер Карлсон выразил убеждение в интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, что США проиграли войну против России, одновременно с этим уничтожив Украину. Он подчеркнул, что данную войну вели американские военные, Пентагон, госдепартамент и ЦРУ. При этом, утверждает Карлсон, несмотря на своё поражение, никто в США не заявит об этом открыто.

«Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?», — задался вопросом журналист.

Сенатор обвинил США в ведении прокси-войны против России

В Myśl Polska ранее заявили, что Украина стала для США обузой.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что США продолжают прокси-войну против России, поставляя Киеву оружие.