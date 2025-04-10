Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении про торговые пошлины

Американский предприниматель и политик Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию.

В соцсети X российское диппредставительство опубликовало мем, на котором запечатлён помеченный флагом России человек, безмятежно наблюдающий за тем, как внизу на пустыре суетятся люди, помеченные флагами США, Китая и ЕС. При этом под изображением написана фраза «Тарифные войны».

Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины

Маск, в свою очередь, прокомментировал данный пост эмодзи смеющегося человека.

Ранее сообщалось, как торговые войны США могут отразиться на экономике России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова между тем отметила, что российские власти озабочены «тарифной войной» Соединённых Штатов и Китая, так как она негативно влияет на мировые процессы.