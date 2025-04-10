Трамп: у США есть мощнейшее оружие, о котором еще никто не знает

Америка обладает самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет представления, заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — заявил Трамп, передает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. Отмечается, что администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.