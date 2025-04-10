Трамп допустил встречу с Путиным в будущем

Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает "в какой-то момент" на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

"В какой-то момент", - ответил Трамп, когда у него поинтересовались, надеется ли он на встречу с Путиным в Саудовской Аравии. "Посмотрим. Мы должны дойти до этого", - добавил глава администрации США.

Его визит в Саудовскую Аравию намечен на май.

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В этом контексте Трамп затронул тему конфликта на Украине, выразив сожаление по поводу продолжения военных действий и фактически высказавшись за их скорейшее прекращение.

"Мы должны дойти до этого быстро", - убежден президент США.

Как отметил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе.