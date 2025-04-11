Трамп понадеялся на скорое заключение соглашения с РФ и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что надеется «относительно скоро» заключить мирное соглашение с российской и украинской сторонами.

Его слова приводит РИА Новости.

«Надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий», — сказал президент Соединённых Штатов в Белом доме.

Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что американские власти не хотят, чтобы урегулирование на Украине затянулось.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен склонить Владимира Зеленского к капитуляции.