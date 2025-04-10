Трамп объявил абсолютную готовность начать войну с Ираном

Соединенные Штаты готовы начать войну против Ирана, если такая необходимость появится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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«Если необходимо, абсолютно», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, допускает ли он возможность войны против Ирана.

Трамп предупредил Иран об «огромной опасности»

Трамп ранее предупредил, что Иран может столкнуться с военными ударами и введением вторичных таможенных пошлин, если не достигнет соглашения с Соединенными Штатами по ядерному разоружению. Он также сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном идут переговоры.