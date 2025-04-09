Американские сенаторы от разных партий предложили создать фонд для поддержки санкций против судов, участвующих в транспортировке российских энергоресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters. Инициатива направлена на борьбу с так называемым «теневым флотом», который используется для обхода международных санкций.

«Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций», — пишет агентство.

Согласно законопроекту, новый фонд не только поддержит санкции. Он также нужен США для обмена обмен, что позволит преследовать лиц, занимающихся «нелегальной» транспортировкой нефти.

Российские власти неоднократно утверждали, что страна способна противостоять санкционному давлению со стороны Запада, которое началось несколько лет назад и продолжает нарастать. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает решимости признать неэффективность санкций в отношении России.