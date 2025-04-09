Папа Римский Франциск провел встречу с Карлом III и его супругой

Папа Римский Франциск провёл встречу с Карлом III и его супругой
Папа Римский Франциск, восстанавливающийся после тяжёлой пневмонии, в среду провёл встречу с королём Великобритании Карлом III и его супругой королевой Камиллой, которые в данный момент находятся с визитом на Апеннинах.
«Сегодня в второй половине дня папа Франциск провёл встречу в частном порядке с королём Карлом и королевой Камиллой», — сообщает портал Vatican News.
Во время частного общения Франциск выразил свои искренние поздравления супругам по случаю годовщины их свадьбы.
В ответ Карл III и его супруга пожелали понтифику скорейшего выздоровления.
6 апреля Папа Римский Франциск впервые появился на площади Святого Петра после болезни.