Папа Римский Франциск провел встречу с Карлом III и его супругой

Папа Римский Франциск, восстанавливающийся после тяжёлой пневмонии, в среду провёл встречу с королём Великобритании Карлом III и его супругой королевой Камиллой, которые в данный момент находятся с визитом на Апеннинах.

«Сегодня в второй половине дня ​​папа Франциск провёл встречу в частном порядке с королём Карлом и королевой Камиллой», — сообщает портал Vatican News.

Во время частного общения Франциск выразил свои искренние поздравления супругам по случаю годовщины их свадьбы.

В ответ Карл III и его супруга пожелали понтифику скорейшего выздоровления.

6 апреля Папа Римский Франциск впервые появился на площади Святого Петра после болезни.