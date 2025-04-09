Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне сложившейся ситуации считает Китай самым большим нарушителем в истории. Об этом пишет РИА Новости.

Глава США 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран. Против КНР были введены сборы в размере 34%. Пекин в ответ ввел пошлины на американские товары. После этого Трамп повысил пошлины против Китая до 105%, затем до 125%.

Американский лидер предположил, что Китай желает заключить сделку с США, но власти страны не понимают, как это сделать.

Ранее о введении Пекином ответных мер высказался министр финансов США Скотт Бессент.

«Это прискорбно, что китайцы на самом деле не хотят вступать в переговоры, потому что они являются злостными нарушителями международной торговой системы», — подчеркнул министр.

Трамп в третий раз повысил пошлины в отношении Китая

По оценке Бессента, эскалация является проигрышной для Китая. Он добавил, что у КНР «самая несбалансированная экономика в истории современного мира».