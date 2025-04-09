Прокурор-уклонист Ростислав Ильинский, задержанный в 2024 году, устроился в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Закарпатья. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Об этом стало известно из декларации о доходах Ильинского, в которой он указал ТЦК Закарпатья в качестве места работы.

Прокурора задержали на чердаке тещиного дома. Его заподозрили в подделке документов для уклонения от мобилизации.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил сотрудников ТЦК в геноциде украинского народа. По его словам, военкомы ломают жизни украинцев, терроризируя население по указанию Зеленского.