В Израиле заявили о захвате обширных территорий в секторе Газа

Израиль захватил обширные территории в секторе Газа и расширил зоны безопасности. Об этом заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац, передает РИА Новости.

По его словам, население анклава эвакуируется из зон боевых действий.

«Многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Израиля, в результате чего сектор Газа становится меньше и изолированнее. Если ХАМАС продолжит отказываться освобождать заложников в ближайшее время, ЦАХАЛ начнет ожесточенные бои по всему анклаву и продолжит их до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет разгромлен», — добавил Кац.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.