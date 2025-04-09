Макрон заявил, что Франция собирается признать Палестину

Французские власти могут признать Палестину как государство уже летом текущего года, заявил в эфире телеканала France 5 президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами», — отметил французский лидер.

В 2024-м Макрон уже говорил, что Франция готова признать Палестину. Вместе с тем он подчеркнул, что такое признание должно произойти в «подходящее время», в момент, когда это станет «частью процесса», которому привержены государства региона.

В мае прошлого года Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.