Макрон заявил, что Франция собирается признать Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину как отдельное государство уже в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 5.

По словам Макрона, в июне Франция выступит на совместной конференцией с Саудовской Аравией. Во время мероприятия обе стороны поднимут вопрос признания Палестины несколькими странами.

«Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами», — заявил он.

Ранее Макрон провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.