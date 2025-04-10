Украинский премьер заявил о неготовности делегации к переговорам с США

Украина все еще не сформировала команду для обсуждения с США сделки по недрам (редкоземельным металлам), которую планировалось начать в конце недели. О неготовности делегации к переговорам с американской стороной заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, передает ТАСС.

«На данный момент Украина формирует специальную делегацию на техническом уровне. Мы также сотрудничаем с международными юридическими компаниями, и мы отправим нашу делегацию вместе с юристами в США в конце этой недели», — пообещал украинский премьер.

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Шмыгаль полагает, что две страны ждут длительные переговоры, по итогам которых Киев добьется «равных условий» с Вашингтоном. Он отметил, что Украина имеет «определенные красные линии» относительно этого соглашения, среди них — конституция и соответствие нормам Евросоюза, к вступлению в состав которого республика готовится много лет.