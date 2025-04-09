США и Панама подпишут декларацию о безопасности и эксплуатации Панамского канала

Соединенные Штаты Америки и Панама собираются подписать совместную декларацию о безопасности и эксплуатации Панамского канала. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«[США] подпишут совместную декларацию с министром по делам [Панамского] канала о безопасности и эксплуатации Панамского канала», — отметил он.

Документ станет основой для того, чтобы американские военные корабли и вспомогательные суда могли свободно и первыми проходить через канал, подчеркнул Хегсет.

Кроме того, США и Панама уже подписали меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в области безопасности.

Шеф Пентагона добавил, что Панамский канал должна быть защищен Панамой и США, а не Китаем.

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.