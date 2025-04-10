Премьер Польши оценил отношения США и Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановке, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на «временные потрясения».

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Поддержание тесных трансатлантических отношений — общая ответственность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений», — написал Туск.

Он призвал «максимально эффективно» использовать следующие 90 дней для решения противоречий.

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До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами.

Незадолго до этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».