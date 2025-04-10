В Пентагоне назвали условие военного присутствия США в Европе

Военное присутствие США в Европе определится по результатам переговоров с РФ. Такое условие назвал шеф Пентагона Пит Хегсет на брифинге, видео опубликовано на сайте Минобороны США.

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«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — заявил Хегсет.

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Он отметил, что решение о продолжении американского присутствия в Европе будет зависеть от результатов переговоров и от распоряжений президента США Дональда Трампа.

Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией в Европе, но не станут поддерживать возможную войну НАТО с Россией.