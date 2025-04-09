Раскольники из ПЦУ захватили еще один православный храм на Украине

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Успенский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Безрадичи Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Союза православных журналистов.

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Отмечается, что захват произошел 8 апреля. Отмечается, что вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ игумен Викентий Козак.

Отмечается, что 22 октября 2023 года община храма в честь святого великомученика Пантелеимона села Новые Безрадичи провела приходское собрание, на котором проголосовала за то, чтобы оставаться в Украинской православной церкви.

Ранее сообщалось, что при попустительстве полиции раскольники ПЦУ захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Светильня Киевской области. На опубликованном в сети кадрах видно, как неизвестный человек в ранее время суток срезает двери церкви болгаркой. При этом рядом в припаркованном автомобиле находились сотрудники полиции, которые наблюдали за происходящим и не предпринимали никаких действий.

В марте ПЦУ захватила два храма УПЦ в Киевской области. Утверждается, что рейдерский захват произошел по «отработанному сценарию».