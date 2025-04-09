Китайский ресторан в Мадриде продавал уличных голубей вместо утки

В Мадриде ресторан китайской кухни готовил уличных голубей под видом утки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что 25 марта в ресторане Jin Gu в Мадриде был проведен полицейский обыск. В результате полиция обнаружила ощипанных и приготовленных уличных голубей. Кроме того, проверка также показала, что ресторан использовал неисправные морозильные камеры, а на кухне водились тараканы и грызуны. При этом, на складе заведения нашли несколько незаконных продуктов — например, морские огурцы.

По итогам рейда ресторан был закрыт, а его владелец стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в ХМАО закрыли молочный цех из-за санитарных нарушений.