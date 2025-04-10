В США пообещали Европе перерезанное горло из-за связей с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент выразил серьезные опасения относительно возможного сближения Евросоюза с Китаем. Его слова приводит Bloomberg.

По словам политика, такой шаг может привести к негативным последствиям для Европы, она буквально «перережет себе горло».

Китай и Евросоюз готовят жесткий ответ на тарифы США

Кроме того, политик выразил надежды на достижение новых торговых соглашений с союзниками. Бессент рассчитывает, что Соединенные Штаты смогут сформировать коллективный подход к решению проблемы несбалансированной структуры торговли с КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно.