Гуцул рассказала о тяжелых условиях содержания в СИЗО

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после выхода из зала суда заявила, что тяжело переносила арест в тюрьме №13 с плохими условиями содержания. Ее слова приводит ТАСС.

Гуцул указала, что провела в СИЗО более двух недель.

«Эта тюрьма считается одной из самых худших по условиям содержания. Конечно, было тяжело и морально, и физически», — отметила она, добавив, что также ей было непросто переносить невозможность видеться с детьми, одному из которых только два года.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр 25 марта. Основанием к этому стало дело о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Гуцул была арестована на 20 суток до 14 апреля. Сегодня, 9 апреля, суд в Кишиневе принял решение перевести ее под домашний арест на 30 суток.

Напомним, что СИЗО №13 является бывшей кишиневской тюрьмой, построенной в 1856 году. В ней в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский.