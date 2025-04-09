Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ее перевели под домашний арест на 30 суток. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что суд принял решение перевести Гуцул под домашний арест. После задержания 25 марта в аэропорту Кишинева она находилась под арестом по делу о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году.

«Домашний арест — это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость», — сказала Гуцул после выхода из здания суда.

Также она поблагодарила судью за принятое решение и возможность увидеть свою семью и детей.