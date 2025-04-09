ЕС начал процедуру внесения вице-премьера Сербии в санкционный лист

Евросоюз запустил процедуру внесения вице-премьера Сербии Александара Вулина в санкционный список после речи в Европарламенте, где он сделал несколько заявлений об отношениях с Брюсселем и Москвой. Об этом сообщил ТАСС сербский источник.

"Нам стало известно, что после сегодняшней речи Евросоюз запустил процесс внесения господина Вулина в санкционный список. Процедуру начали сегодня, и она должна быть завершена в течение нескольких дней", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детали налагаемых санкций "пока неизвестны".