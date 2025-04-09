Глава турецкого МИД планирует встречу с Лавровым

Андрей Дуванов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует встречу со своими коллегой из России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава турецкого МИД планирует встречу с Лавровым
© РИА Новости

Согласно информации издания, встреча министров может состояться во время дипломатического форума в Анталии — он пройдет с 11 по 13 апреля. Как уточнили в МИД Турции, министры обсудят двусторонние отношения между странами, а также конфликты на Украине и в Сирии.

«Министр иностранных дел Турции планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой во время его визита в Турцию в следующую субботу для участия в дипломатическом форуме в Анталии», — сообщили в турецком МИД.

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