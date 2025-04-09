Глава турецкого МИД планирует встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует встречу со своими коллегой из России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, встреча министров может состояться во время дипломатического форума в Анталии — он пройдет с 11 по 13 апреля. Как уточнили в МИД Турции, министры обсудят двусторонние отношения между странами, а также конфликты на Украине и в Сирии.

«Министр иностранных дел Турции планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой во время его визита в Турцию в следующую субботу для участия в дипломатическом форуме в Анталии», — сообщили в турецком МИД.

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