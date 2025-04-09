Каллас заявила, что для Украины не будет "упрощенного пути" в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас заверила, что для Украины не будет упрощенного пути в Евросоюз. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС - Украина.

"Никаких упрощенных путей для вступления в ЕС не существует, но Украина демонстрирует приверженность европейскому пути даже в условиях боевых действий", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что блок занимается "изучением украинского законодательства на предмет соответствия нормам Евросоюза", и, по ее словам, Киев уже продемонстрировал "хороший прогресс".

Оценка соответствия национального законодательства нормам ЕС является первой фазой процесса переговоров о приеме страны в ЕС и определяет дальнейшие требования Брюсселя о проведении реформ.