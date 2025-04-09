Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна готова временно принять тысячу раненых и сирот из Газы. Об этом пишет Jakarta Globe.

По данным портала, Прабово Субианто в среду, 9 апреля, отправился на Ближний Восток для переговоров с региональными лидерами по урегулированию кризиса в Газе.

Перед вылетом президент рассказал журналистам, что намеревается эвакуировать жителей Газы и оставить их в Индонезии до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится.

По его словам, Индонезия открыта для размещения около 1000 жителей Газы на первом этапе.

«Мы готовы принять раненых. Мы немедленно отправим нашего министра иностранных дел для консультаций с палестинским правительством и сторонами в этом регионе относительно реализации», — отметил глава государства.

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Президент подчеркнул, что эвакуированные должны будут вернуться домой, как только ситуация в анклаве это позволит.