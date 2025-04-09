Будущий канцлер Германии сделал жесткое предупреждение Трампу

Заключение коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) означает, что ФРГ вернулась в мировые дела и президент США Дональд Трамп должен это учитывать. Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Германия выполнит обязательства в плане обороны, и Германия готова усилить свою собственную конкурентоспособность», — отметил лидер ХДС.

При этом Мерц подчеркнул, что Европейскому союзу (ЕС) следует выработать единую политику в области тарифов и пошлин, которые Трамп ввел против большей части стран мира.

ЕС ответил на повышение пошлин со стороны США

Ранее стало известно, что лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции. При этом опрос NTV показал, что большинство немцев не считают Мерца подходящим кандидатом на должность канцлера.