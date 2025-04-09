Мэр британского города арестован по подозрению в сталкинге буфетчицы

72-летний мэр британского города Уайтхейвен Грэм Робертс осужден за преследование после того, как написал любовные послания буфетчице, но случайно отправил их не той женщине. Об этом сообщает издание Dailymail.

Мужчина был арестован вскоре после того, как женщина, получившая письма, обратилась в полицию. К одному из писем отправитель приложил 40 фунтов и свою визитную карточку.

В ходе расследования выяснилось, что мэр был влюблен в буфетчицу местного паба и хотел таким образом выразить свои чувства, однако ошибся адресом. Информацию он получил из списка избирателей, используя свое служебное положение.

Предполагаемый изначально адресат рассказала полиции, что Робертс часто посещал паб и вел себя навязчиво, пытаясь завязать разговор. Женщина, получившая письма по ошибке, сообщила, что после этих событий начала бояться выходить на пробежки по вечерам.

Суд отложил вынесение приговора до 6 мая, чтобы Робертс мог пройти обследование на предмет необходимости лечения психического здоровья. Ему запрещено контактировать с обеими женщинами, а также посещать паб, где работает предполагаемая жертва.

После того как о произошедшем стало известно, Робертс объявил, что покидает пост мэра, однако до сих пор числится в этой должности на сайте городского совета.