Эстония утвердила закон, обязывающий разорвать связи с Московским патриархатом

Поправки к законодательству Эстонии, способные привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), принял парламент республики.

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Как сообщил портал национального гостелерадио ERR, законопроект был принят в окончательном чтении большинством голосов депутатов.

«С вступлением закона в силу Эстонская православная христианская церковь… должна будет разорвать связи с Московским патриархатом», — говорится в публикации.

В начале апреля стало известно, что Эстонская православная церковь официально сменила название, добавив в него слово «христианская».