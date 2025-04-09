Эстония утвердила закон, обязывающий разорвать связи с Московским патриархатом

ERR: в Эстонии приняли закон, направленный против православной церкви
Поправки к законодательству Эстонии, способные привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), принял парламент республики.
Как сообщил портал национального гостелерадио ERR, законопроект был принят в окончательном чтении большинством голосов депутатов.
«С вступлением закона в силу Эстонская православная христианская церковь… должна будет разорвать связи с Московским патриархатом», — говорится в публикации.
В начале апреля стало известно, что Эстонская православная церковь официально сменила название, добавив в него слово «христианская».