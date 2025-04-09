Боевик ВСУ Игорь Спиридонов стал первым представителем уполномоченного по защите государственного языка в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Украины.

"На должность представителя уполномоченного по защите государственного языка в городе Киеве назначен Игорь Спиридонов <...> - участник боевых действий", - говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Там добавили, что Спиридонов также будет следить за соблюдением языкового законодательства в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях. "Украинского должно стать больше во всех сферах общественной жизни нашей страны. Киев должен быть в этом примером", - приводит пресс-служба слова Спиридонова, который возмущается тем, что в Киеве повсеместно звучит русская речь.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень неоднократно сообщал, что в Киеве регистрируется больше нарушений закона о госязыке.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.