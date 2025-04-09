Американские компании в области дистанционного зондирования земли из космоса получат "безумно тяжелый удар", если Соединенные Штаты остановят поддержку Украины, пишет Breaking Defense со ссылкой на аналитика Криса Куилти.

© Московский Комсомолец

"Если финансирование Украины со стороны США прекратится, это станет "безумно тяжелым ударом" для развивающихся компаний в сфере дистанционного зондирования, включая тех, которые предоставляют данные с использованием SAR (радиолокационного синтезирования апертуры)", - поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По информации издания, с начала украинского конфликта в 2022 году крупнейшим покупателем такого рода коммерческих данных было американское правительство, а конкретно Национальное управление военно-космической разведки США (NRO). Экс-чиновник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье отметил, что ведущие поставщики данных SAR, благодаря средствам, выделенным американским конгрессом в 2024 году на помощь Украине и Израилю, получили задания собирать радиолокационные изображения над украинской территорией.

Поэтому, как подчеркивается в статье, возможный стратегический разворот Вашингтона в сторону от военной и экономической поддержки бывшей советской республики приведет к экономическим последствиям для американских коммерческих поставщиков спутниковых снимков с применением SAR, что может заставить их искать другие источники прибыли.

Российская Федерация считает, что поставки продукции военного назначения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, которые содержат продукцию военного назначения для Киева, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Соединенного Королевства, ФРГ, Италии и ряда других государств. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.