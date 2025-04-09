«Тяжелый удар»: на Западе раскрыли, чем обернется план Трампа по Украине
Американские компании в области дистанционного зондирования земли из космоса получат "безумно тяжелый удар", если Соединенные Штаты остановят поддержку Украины, пишет Breaking Defense со ссылкой на аналитика Криса Куилти.
"Если финансирование Украины со стороны США прекратится, это станет "безумно тяжелым ударом" для развивающихся компаний в сфере дистанционного зондирования, включая тех, которые предоставляют данные с использованием SAR (радиолокационного синтезирования апертуры)", - поделились своей точкой зрения авторы публикации.
По информации издания, с начала украинского конфликта в 2022 году крупнейшим покупателем такого рода коммерческих данных было американское правительство, а конкретно Национальное управление военно-космической разведки США (NRO). Экс-чиновник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье отметил, что ведущие поставщики данных SAR, благодаря средствам, выделенным американским конгрессом в 2024 году на помощь Украине и Израилю, получили задания собирать радиолокационные изображения над украинской территорией.
Поэтому, как подчеркивается в статье, возможный стратегический разворот Вашингтона в сторону от военной и экономической поддержки бывшей советской республики приведет к экономическим последствиям для американских коммерческих поставщиков спутниковых снимков с применением SAR, что может заставить их искать другие источники прибыли.
Российская Федерация считает, что поставки продукции военного назначения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, которые содержат продукцию военного назначения для Киева, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Соединенного Королевства, ФРГ, Италии и ряда других государств. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.