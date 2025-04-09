На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

В Национальном почтовом операторе Украины «Укрпочта» закупали куриные ножки для защиты почтальонов от нападения собак. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает «Страна» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что задумка должна была помочь почтальоном отвлечь внимание бродящих собак в случае нападения. Смилянский назвал это «отвлекающим маневром».

Гендиректор «Укрпочты» также рассказал, что на складах с середины прошлого века лежали Револьверы системы Нагана, произведенные еще в Российской Империи. Смилянский рассказал, что их ждали целый год и затем оружие стали выдавать «Укрпочте».

В январе «Укрпочта» выпустила марку с отсылкой к нецензурной цитате президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме.