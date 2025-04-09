Новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Он указал, что среди планируемых мер: улучшение регулирования и контроля нелегальной миграции.

«Мы возьмем новый курс в миграционной политике. На национальных границах будет осуществляться контроль, а просители убежища (которым в нем отказано) будут высылаться. Мы начнем кампанию по репатриации», — добавил Мерц.

Также, по его словам, новое немецкое правительство планирует завершить программы добровольного приема, приостановить воссоединение семей и значительно увеличить количество безопасных стран происхождения.

Кроме того Мерц анонсировал изменения в законе о гражданстве с целью увеличения срока проживания в стране для его получения. Он пояснил, что на практике это означает отмену «так называемой турбонатурализации по истечении трех лет».