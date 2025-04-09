Сербия сделала выбор между ЕС и Россией

Сербия не станет воевать с Россией даже ради вступления в Европейский союз (ЕС).

Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин, передает ТАСС.

«Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией — и мы не выполним это условие», — сказал политик.

Также он выразил сожаление из-за того, что Сербию пытаются склонить к введению антироссийских санкций. Кроме того, Вулин обвинил европейских политиков в нарушении Минских соглашений, что, по его словам, и привело к нынешнему конфликту России с Украиной.

Сербия ради ЕС может ввести визовый режим с России

20 марта вице-премьер Сербии заявил, что страна никогда не станет членом ЕС. Вулин также выразил желание, чтобы Сербия однажды стала полноправным членом БРИКС.