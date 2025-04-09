В партии Кличко обвинили Зеленского в давлении перед выборами

Украинские спецслужбы провели обыски у сопредседателя фракции УДАР в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца. В партии, возглавляемой мэром Киева Виталием Кличко, назвали это политическим давлением в преддверии выборов.

В украинском госбюро расследований заявили, что обыски были связаны с проверкой происхождения криптовалюты в собственности депутата. По данным правоохранителей, речь идет о владении активами на 30 миллионов долларов.

В партии УДАР назвали обыски у Белоцерковца частью «дерзкого процесса уничтожения» местного самоуправления на Украине центральной властью. Партия обвинила руководство страны в политических преследованиях и потребовала их прекратить.

«Поведение силовиков было демонстративно агрессивным и жестоким. Так называемые правоохранители не скрывали политический подтекст своих действий, отметив в начале обыска: «Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам», - подчеркнули представители партии.

Белоцерковец сообщил, что обыски у него и у его матери прошли «без правового обоснования, без объяснений, без решения суда». В это время в Киевском горсовете проходила внеочередная сессия, на которой решался вопрос о секретаре совета.

«Расцениваю это как попытку запугать меня властью за мою политическую позицию и в частности за то, что называю коррупционеров и воров от власти - коррупционерами и ворами», - заявил Белоцерковец.

По его словам, реальная причина обысков заключается в том, что «кому-то на Банковой» (в офисе Владимира Зеленского) показалось, что его выдвинут на должность секретаря горсовета. Политик подчеркнул, что его отпустили, когда выяснилось, что это «даже не обсуждалось».

Белоцерковец заявил, что указания о «политических расправах» над неугодными политиками поступают непосредственно из кабинетов офиса Зеленского. Он призвал украинское общество, политиков, медиа и международное сообщество выступить против действий украинских властей в отношении оппозиции.