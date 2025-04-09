В дружественной России стране пресекли попытку госпереворота

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили о пресечении в стране массовых беспорядков и попытки госпереворота. Об этом пишет ТАСС.

«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», - пояснили в ведомстве.

Для этого, по данным ГКНБ, планировалось снять «фейковый провокационный видеоролик с обращением киргизской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались иностранные граждане». Этот ролик должен был затронуть «национальные патриотические чувства» и спровоцировать представителей «неорганизованной молодежи страны».

После чего в дело вступили бы «специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием». В итоге планировалось повторить погромы против иностранцев, которые произошли в мае 2024 года в Бишкеке.

«Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны», - рассказали в ГКНБ.

В спецслужбе уточнили, что уже установлены и задержаны все участники группы, которая должна была осуществить провокации. При этом правоохранительные органы Киргизии располагают информацией о том, что «общая организация проводилась дистанционно» из-за пределов страны, и ведут работу по задержанию организаторов.

Напомним, что в ноябре 2024 года глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил о предотвращении двух покушений на президента Киргизии Садыра Жапарова. Он также отметил, что на него самого также готовились 5-6 покушений, в том числе собирались взорвать дорогу, по которой он должен был проехать.

При этом, по словам главы ГКНБ, попытки организации покушений продолжаются, и на них выделяются крупные финансовые средства. Также он регулярно получает угрозы в свой адрес, в том числе и на электронных носителях.