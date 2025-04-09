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Китай прокомментировал заявление Зеленского о якобы плененных гражданах КНР в Донбассе

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные якобы взяли в плен граждан Китая, которые принимали участие в боевых действиях на стороне российской армии. Утверждалось, что у них нашли документы и их банковские карты.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — заявил Линь Цзян на брифинге.

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Главком ВСУ Сырский заявил о наступлении ВС РФ в двух регионах Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Его слова приводит в своем Telegram-канале «Страна.ua».

По словам Сырского, Владимир Зеленский, ранее предупреждавший, что Россия может предпринять наступление, «абсолютно прав».

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», - пояснил главком ВСУ.

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Китай ударил по США огромными тарифами

С четверга, 10 апреля, власти Китая введут дополнительные пошлины в размере 84% на товары из США, сообщило Центральное телевидение КНР.

Как отмечается, дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции будет изменена с 12:01 (7:01 мск).

С сегодняшнего дня начали действовать тарифы США против Китая в размере 104%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее сообщил, что китайская сторона продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов. По его словам, «законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств».

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Трамп рассказал о «целующих его зад» странах

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны начали «целовать его зад», пытаясь заключить сделку с Америкой после введения ею масштабных пошлин. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая на ужине Национального комитета Республиканской партии (NRCC) вечером 8 апреля, Трамп заявил, что многие страны «умирают от желания заключить сделку» с США. Также он раскритиковал республиканцев, выступающих против его тарифных планов, подчеркнув, что они «не умеют вести переговоры так, как он».

«Страны звонят нам. Целуют мою задницу. Они умирают от желания заключить сделку», - подчеркнул Трамп.

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Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

Актер Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве после освобождения из белгородской колонии по УДО. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Речь идет о квартире в доме №4/5 на Плотниковом переулке, построенном в 1907 году.

Артист пояснил журналистам, что плохо чувствует себя и пока не может давать интервью. Он поблагодарил всех за поддержку.

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Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z»

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет командовать отрядом «Шторм Z». Об этом сообщил «Коммерсанту» источник в силовых структурах.

9 апреля о принятом решении направить генерала в зону проведения специальной военной операции сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Собеседник издания напомнил, что уголовное преследование лиц, вступивших в «Шторм Z» будет прекращено после завершения боевых действий или при получении государственных наград.

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Сербия сделала выбор между ЕС и Россией

Сербия не станет воевать с Россией даже ради вступления в Европейский союз (ЕС).

Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин, передает ТАСС.

«Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией — и мы не выполним это условие», — сказал политик.

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В дружественной России стране пресекли попытку госпереворота

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили о пресечении в стране массовых беспорядков и попытки госпереворота. Об этом пишет ТАСС.

«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», - пояснили в ведомстве.

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Тело 10-летнего ребенка с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье

Днем в среду, 9 апреля, в Дмитрове 14-летний подросток с ножом напал на школьника, ребенок погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным ТАСС, погибшему мальчику было десять лет. Конфликт между старшим и младшим школьниками произошел у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Подросток нанес мальчику ножевое ранение, от которого тот скончался. Нападавший задержан.

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В России отреагировали на слова Трампа о рекорде Овечкина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на похвалу президента США Дональда Трампа в адрес российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, установившего рекорд по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, достижение игрока — элемент силы народа России.

«Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», — отметила Журова.

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