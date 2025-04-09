Французы утратили веру в Макрона

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, к которому когда-то избиратели относились как к влиятельной политической фигуре, теперь доверяет лишь каждый четвертый француз.

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Об этом заявил аналитик Центра политических исследований Sciences Po в Париже Брюно Котре, передает Politico.

«Недовольство огромно, и оно присутствует не только среди [сторонников] "Национального объединения" и "Непокоренной Франции". Есть общее ощущение, что [французская] демократия неэффективна», — сказал Котре.

Так политолог прокомментировал данные проведенного Sciences Po исследования, согласно которому лишь 28 процентов французов считают, что демократия в их стране работает хорошо. Отмечается, что эта цифра существенно ниже, чем в Италии, Германии и Нидерландах.

По мнению Котре, избиратели не верят, что Макрон сможет предотвратить надвигающийся парламентский кризис, а также принять решительные меры в отношении конфликта на Украине. Не верят французы и в то, что президент сможет решительно ответить на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины.

Ранее стало известно, что более 60 процентов французов посчитали необоснованным приговор, вынесенный главному оппоненту Макрона, лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.