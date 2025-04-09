Трамп приступил к «плану Б»: война с Россией делегирована Европе

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», - сказал Сергей Лавров. Мы наблюдаем, с большой долей вероятности, план Б Дональда Трампа — делегировать войну с Россией Европе.

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На это указывают, пока косвенно, многие события. Идут разговоры о выводе 10 тысяч американских войск из Европы. Уже поступали сообщения о выводе американских подразделений из Ясенки (аэропорт Жешув), где расположен основной перевалочный пункт по доставке западного вооружения на Украину. Главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выступая в Конгрессе, очень настойчиво просил американских законодателей не выводить войска.

Главком ВСУ Сырский прямо говорит, что Украина стала получать меньше помощи от США, получая поддержку преимущественно от европейских стран: «Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе».

Евросоюз пытается принять программу перевооружения армий на 800 млрд евро, обсуждает введение «миротворцев» на Украину. Прибалтика и Польша укрепляют свои границы заборами, зубами дракона и собираются устраивать минные поля.

А Трамп, похоже, начинает понимать, что его идея разрулить конфликт между Россией и Украиной «по-быстрому» не слишком реалистична. Если пропустить мимо ушей его бесконечные эмоциональные заявления и посмотреть на факты, получается довольно скромная картина успехов. По факту, Украина проигнорировала договоренность о ненанесении ударов по энергетике, под которой «подписались» США. По факту, Трамп до сих пор не смог заставить Зеленского заключить соглашение о ресурсах. По факту, США до сих пор выполняют обещанные предыдущей администрацией поставки вооружения и военной техники (да, объемы уже не те, но контракты исполняются). То есть Трамп не давит по полной даже там, где может давить — на Украину. Ну, а давить на Россию, требовать от нее отказаться от реализации задач СВО, Трамп закономерно считает бесперспективным занятием (это наши дипломаты четко донесли до американской стороны). Ну, а раз по-быстрому не выходит, логичным (и для американского электората подходящим) вариантом выглядит вариант выйти из схватки, перестать быть стороной конфликта, не тратить американские деньги, а миротворчеством заниматься «над схваткой». Мол, мы стараемся — но вы же видите, какие они упертые. Вот и российско-американские встречи, кстати, куда активнее идут по линии налаживания отношений между странами, чем по линии урегулирования конфликта.

Тем более, что Трампу и без Украины есть чем заняться, а занятая войной Европа выгодна США.

Пусть и не в нынешней конфигурации, но всё это, похоже, надолго. Не зря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляет: «Хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных, так называемых, миссий от отдельных членов НАТО, а, значит, и всего альянса с нашей страной».

Эскалация конфликта теперь происходит не с «коллективным Западом», а конкретно с Евросоюзом.