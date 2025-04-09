Брюссель задумал проект по свержению президента Сербии Александара Вучича при активной поддержке западных спецслужб.
Об этом заявил ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.
В Сербии предложили план смещения Вучича
"Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда - это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации", - сказал он.