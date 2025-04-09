Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

Lenta.ru

Экс-президент Сирии Башар Асад имел тесные контакты с Арменией во время нахождения на посту главы государства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его цитирует агентство APA.

Алиев обвинил Асада в связях с Арменией
© ТАСС

По его словам, сейчас Баку поддерживает нынешнее правительство Сирии.

«При предыдущем руководстве Сирия заняла проармянскую, антиазербайджанскую позицию», — обвинил бывшее руководство арабской республики Алиев, добавив, что у руководства Армении было множество контактов с прежним руководством Сирии.

Алиев обратился к Европе с обвинением

Алиев отметил, что сейчас Армения пытается оказывать гуманитарную помощь Сирии. Президент обвинил Ереван в лицемерии и понадеялся, что теперь Дамаск «больше не будет предоставлять площадку таким лицемерным людям для их деятельности».

Ранее Алиев пообещал частично-признанной Турецкой республике Северного Кипра помочь в международном признании. Сейчас большинство стран признают эту территорию частью Республики Кипр, которая является членом Европейского союза.

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