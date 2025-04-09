Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

Экс-президент Сирии Башар Асад имел тесные контакты с Арменией во время нахождения на посту главы государства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его цитирует агентство APA.

По его словам, сейчас Баку поддерживает нынешнее правительство Сирии.

«При предыдущем руководстве Сирия заняла проармянскую, антиазербайджанскую позицию», — обвинил бывшее руководство арабской республики Алиев, добавив, что у руководства Армении было множество контактов с прежним руководством Сирии.

Алиев обратился к Европе с обвинением

Алиев отметил, что сейчас Армения пытается оказывать гуманитарную помощь Сирии. Президент обвинил Ереван в лицемерии и понадеялся, что теперь Дамаск «больше не будет предоставлять площадку таким лицемерным людям для их деятельности».

Ранее Алиев пообещал частично-признанной Турецкой республике Северного Кипра помочь в международном признании. Сейчас большинство стран признают эту территорию частью Республики Кипр, которая является членом Европейского союза.