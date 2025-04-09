Сделка США и Китая по TikTok снимается с повестки дня

Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от идеи согласования сделки по активам TikTok в обозримом будущем, сообщил корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино.

"Должные лица Белого дома признают, что потенциальная сделка по американским активам TikTok - продаже Китаем [соцсети] компании из США - снята с повестки дня в обозримом будущем и, возможно, навсегда из-за торговой войны, сконцентрированной на Китае", - написал он в X.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о срыве сделки по активам TikTok. По его сведениям, соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, и правительством США. Сделка предусматривала переход операций платформы к новой компании, базирующейся в США и принадлежащей преимущественно американским инвесторам.

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января подписал указ, который отсрочил блокировку этой платформы в стране до 5 апреля. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. 4 апреля Трамп подписал указ, согласно которому работа социальной сети в стране продлевается еще на 75 дней.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Позднее глава Белого дома сообщил, что США будут взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами. В ответ на это Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34% до 84%. В среду Трамп объявил о повышении ввозных пошлин для Китая до 125%.