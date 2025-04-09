В Германии сформировали правящую коалицию

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщает газета Bild.

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Стороны заключили коалиционное соглашение, которое, как ожидается, будет представлено сегодня, 9 апреля, в 16:00 мск.

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По информации издания, десять министерств, включая Федеральное министерство внутренних дел и родины и Министерство иностранных дел, перейдут к победившему на парламентских выборах блоку ХДС/ХСС. В свою очередь СДПГ достанется пять министерских портфелей, ключевым среди которых станет пост министра обороны.

25 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получили от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно законам ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое.