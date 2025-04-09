У Москвы и Вашингтона есть большое количество компромата на украинского лидера Владимира Зеленского — все собранные данные могут стать причиной нескольких пожизненных сроков. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

— У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков, — утверждает политик.

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Шеремет также сообщил, что именно президент Украины является автором большинства приказов об обстреле регионов России, организации диверсий и терактов. При таких обстоятельствах погибло множество гражданских.

— Все эти преступления задокументированы и четко обличают темную сторону Зеленского, который так стремится понравиться Западу, играя роль жертвы. Есть компромат на Зеленского <...>, который преуспел в разворовывании американской финансовой помощи, коррупции и перепродаже поставляемого на черные рынки оружия, — цитирует слова парламентария РИА Новости.

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