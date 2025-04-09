В США раскрыли детали парада в Вашингтоне в день рождения Трампа

Парад в Вашингтоне в июне будет проведен по случаю 250-летия армии США 14 июня, который выпадает на день рождения президента страны Дональда Трампа. Детали праздничного мероприятия в американской столице раскрыла газета The Washington Post (WP).

© Lenta.ru

По данным издания, в настоящее время разрабатываются планы проведения масштабного мероприятия с живой музыкой, фейерверками, приземлением парашютистов и, возможно, проведением военного парада.

Согласно заявке, поданной в Службу национальных парков 31 марта некоммерческой организацией America250.org, парад будет «посвящен истории армии США, в том числе некоторым видам военной техники».

Отмечается, что парадное шествие начнется от здания Пентагона, пересечет реку Потомак и пройдет от Мемориала Линкольну к Монументу Джорджа Вашингтона около здания Капитолия.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил газете, что превращение июньского мероприятия в военный парад действительно обсуждается, однако «многие идеи обсуждаются в Белом доме, но не реализуются».

Ранее газета The Hill со ссылкой на источники сообщила, что Трамп хочет устроить военный парад в свой день рождения, когда в США также празднуется 250-летие американских сухопутных войск. Уточняется, что впервые Трамп захотел устроить такой парад в 2018 году, когда его впечатлили празднования во Франции по случаю дня взятия Бастилии.